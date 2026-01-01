Alfonso Signorini indagato per violenza in Italia

Alfonso Signorini è al centro di una vicenda giudiziaria che lo vede indagato per violenza sessuale e estorsione. La denuncia è stata presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. I legali di Signorini hanno affermato che Medugno sarebbe abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere successo, ma gli avvocati del giovane hanno risposto in modo duro, raccontando nuovi dettagli inquietanti del caso.

I difensori di Medugno, Giuseppe Pipicella e Cristina Morrone, hanno commentato le dichiarazioni degli avvocati di Signorini, definendole “gossip” e sottolineando che i legali si occupano di diritto. Pipicella ha ricordato che non si può colpevolizzare la vittima e che la magistratura stabilirà se Medugno è effettivamente una vittima o no.

Il team legale di Medugno ha scelto di non rendere pubblico il contenuto della querela, spiegando che ci sono aspetti estremamente delicati che non possono essere rivelati. Pipicella ha raccontato che nella denuncia ci sono elementi inediti rispetto alla versione fornita da Medugno in precedenza e che c’è una ricostruzione completa dei fatti che apre alla possibilità di ulteriori reati e di altri eventuali responsabili.

L’avvocata Morrone ha fatto rivelazioni scottanti, affermando che la violenza sarebbe avvenuta in tre fasi: il rifiuto di un bacio, seguito dall’essere stato preso e forzato a baciarlo; il rifiuto di un rapporto e l’ingresso di Signorini senza abiti in bagno; infine il gesto di avergli messo una mano sulla coscia fino a sfiorargli i genitali, nonostante il chiaro dissenso di Antonio. Morrone ha aggiunto che se Antonio non voleva baciarlo e Signorini lo ha costretto, resta una violenza.

Per quanto riguarda l’ipotetico reato di estorsione, Morrone ha affermato che sarebbe palese, benché non esplicita, e che si è verificata un’estorsione nel momento in cui Signorini aveva lasciato intendere che, in mancanza di disponibilità da parte di Antonio, quest’ultimo non sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello. L’avvocata ha infine parlato di una vicenda che avrebbe visto protagonista Clarissa Selassiè, altra ex gieffina vip, e ha affermato che sarà l’autorità giudiziaria a valutare i fatti.