Alfonso Signorini aveva contattato anche Giorgio Manetti per il Grande Fratello Vip, ma alla fine l’ex storico di Gemma Galgani gli ha detto no.

Un ‘no’ spinto dal suo desiderio di partecipare ad un altro reality show, L’Isola dei Famosi.

“Alla luce di tutto sono pentito di aver detto no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini” – ha dichiarato Giorgio Manetti al settimanale Nuovo Tv – “Lo ringrazio per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”.

Purtroppo (per Giorgio Manetti), il ‘no’ dato ad Alfonso Signorini non gli ha aperto le porte al reality di Ilary Blasi, dato che non è stato contattato neanche per sostenere il provino, nonostante la sua candidatura.

“Non mi vogliono all’Isola dei Famosi. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio. L’Isola sarebbe una bella sfida con me stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”.

E ancora:

“I nuovi naufraghi? Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un grande numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi”.

Giorgio Manetti è stato per anni il protagonista indiscusso del Trono Over di Uomini e Donne e Gemma Galgani sembrerebbe essere tutt’ora innamorata di lui. Per questo motivo al Grande Fratello Vip ci avrebbe regalato molte soddisfazioni e Alfonso Signorini ha fatto bene a chiamarlo. Peccato per il ‘no’.