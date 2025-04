Alfonso Signorini in procinto di lasciare il Grande Fratello? Spunta l’ipotesi Ventura

Tra qualche mese Mediaset presenterà i nuovi palinsesti e si prospettano novità importanti. Alfonso Signorini potrebbe lasciare la conduzione del Grande Fratello per passare a Pomeriggio Cinque, al fine di rendere il programma più competitivo rispetto a La vita in diretta di Alberto Matano su Rai 1. Secondo le indiscrezioni di La Presse e Riccardo Signoretti di NuovoTV, i vertici Mediaset sarebbero intenzionati a trasformare il talk pomeridiano per aumentarne l’appeal. In caso di conferma di queste voci, Simona Ventura sarebbe la principale candidata a sostituire Signorini, poiché potrebbe tornare a Mediaset accettando di essere opinionista nell’Isola dei Famosi.

Tuttavia, Biccy ha riportato che Signorini avrebbe un accordo per restare al Grande Fratello per altri due anni. Se le notizie sui cambiamenti si rivelassero vere, Pomeriggio Cinque dovrebbe subire un significativo rinnovamento per contrastare il successo del programma rivale di Rai 1, che continua a attirare numerosi spettatori con le sue proposte di approfondimento e attualità.

Inoltre, è emerso che Alfonso Signorini avrebbe guadagnato tra i 40.000 e i 50.000 euro a puntata per il Grande Fratello, portando il suo totale annuale a un guadagno compreso tra 1,68 e 2,1 milioni di euro, un compenso notevole per il conduttore. In questo contesto di cambiamenti, i telespettatori sono in attesa di conoscere le decisioni finali di Mediaset e dei suoi protagonisti.