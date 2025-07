Alfonso Signorini in difficoltà per il casting del GF VIP

Il mondo del gossip è in fermento a causa dei preparativi per il nuovo “Grande Fratello VIP”. Alfonso Signorini si trova di fronte a una sfida: trovare i concorrenti adatti per la sua edizione Super VIP, in programma per il 2026.

Mediaset ha progettato un format rinnovato, suddividendo il reality in due parti: il segmento NIP condotto da Simona Ventura da settembre a dicembre e quello VIP, dove Signorini avrà il compito di presentare una selezione di veri “vippini”. Tuttavia, i casting per il segmento VIP si rivelano più complicati del previsto. È emerso, infatti, che i nomi inizialmente considerati, come Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, non rispettano gli standard richiesti, lasciando molto a desiderare.

Il vero problema? Molti dei potenti nomi richiesti hanno un cachet troppo elevato. Alcuni partecipanti di altri reality, come “Uomini e Donne”, non sembrano soddisfare le aspettative di notorietà necessarie. Mediaset, peraltro, potrebbe decidere di allungare l’edizione NIP, nel caso in cui il pubblico risponda positivamente a Simona Ventura.

Tra i nomi circolati per il “Super VIP” ci sono Francesco Arca, Stefano Bettarini e Kasia Smutniak, con quest’ultima che rappresenterebbe un tributo a Pietro Taricone, icona della prima edizione del format. Mentre i casting continuano a destare curiosità, resta da vedere chi riuscirà a soddisfare le richieste di notorietà e compenso per far parte di questo atteso reality.