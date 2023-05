Alfonso Signorini: i vipponi che c’erano e quelli che hanno disertato la sua festa di compleanno

La festa di compleanno di Alfonso Signorini è stata a tutti gli effetti un ritrovo per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Alla corte del conduttore – che ha festeggiato 59 anni – hanno partecipato Alex Belli e Delia Duran (che gli ha regalato una sua gigantografia, impazzisco), le sorelle Incorvaia, Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, ma anche Nikita Pelizon con Matteo Diamante, Attilio Romita, Valeria Marini, Giacomo Urtis, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti; Alberto De Pisis, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli, Luca Salatino, Marco Bellavia e le biondissime Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli che hanno pure litigato durante il taglio della torta.

Oriana e Elenoire litigano al compleanno di Signorini: volano paroloni e urla #GFVip #Oriele #Orianistas https://t.co/23EjY4j4A6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 11, 2023

Alfonso Signorini: i vipponi assenti alla sua festa di compleanno

Fra gli assenti che hanno disertato il compleanno di Alfonso Signorini ci sono George Ciupilan, Cristina Quaranta e Soleil Sorge (perché impegnati a Roma a registrare la prima puntata di Ciao Darwin); Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (perché proprio durante la festa è nata loro figlia Celine Blue) ed Edoardo Tavassi (impegnato a Roma per un lavoro). Non si sono visti neanche Daniele Dal Moro (nonostante ci fosse Oriana!), Luciano Punzo, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati, grande amica di Signorini. Non c’erano neanche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, mentre fa notare Pipol che all’appello mancavano anche Jessica, Lulù e Clarissa Selassié “come mai non c’erano? Ricordiamo che le tre sorelle, protagoniste della precedente edizione del GFVip, sono state molto legate ad Alfonso”, scrivono.