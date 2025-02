Alfonso Signorini, i suoi preferiti a Sanremo: “Chi spero che vinca”

Stasera il Grande Fratello si scontrerà con il Festival di Sanremo, ma Alfonso Signorini ha confermato che seguirà la terza serata del festival il giorno successivo. Ospite a Casa Chi, Signorini ha condiviso le sue opinioni sui cantanti in gara. Tra i preferiti, ha menzionato Noemi, Olly, Achille Lauro e i Coma Cose, ma il suo assoluto favorito è Simone Cristicchi, di cui spera la vittoria.

Signorini ha elogiato i Coma Cose, apprezzando l’immagine e il carisma della cantante, descrivendola come “stupenda”. Ha anche trovato Noemi affascinante, notando il suo abito elegante e il look ispirato a Hollywood degli anni ’40 e ’50. Tuttavia, la sua ammirazione va oltre l’aspetto, evidenziando il talento musicale della cantante.

Cristicchi, per Signorini, è un artista speciale. Lo descrive come un poeta toccato da una grazia particolare, capace di affrontare temi universali legati all’età adulta e alla genitorialità con grande delicatezza. Signorini ha sottolineato come i testi di Cristicchi risuonino profondamente in ognuno di noi.

Oltre ai suoi preferiti, Signorini ha notato anche alcuni dettagli riguardanti altri artisti, come le lenti nere di Fedez, e ha commentato che anche se Tony Effe sembra aver perso un po’ della sua carica iniziale, ha apprezzato il gesto di offrire maritozzi. In sintesi, Signorini esprime entusiasmo per il festival e per gli artisti in gara, evidenziando la sua passione per la musica e l’arte.