Che piacciano o meno il suo atteggiamento e le sue opinioni, a Sonia Bruganelli va riconosciuto il merito di essere una delle migliori opinioniste che il GF (Nip e Vip) abbia mai avuto. Sincera, diretta, attentissima alle dinamiche, preparata e anche pronta a regalarci drammi con la collega e il conduttore. Chi meglio di lei? Dopo le catfight con Adriana Volpe (in cui è riuscita ad infilare anche Giancarlo Magalli), la scorsa settimana l’imprenditrice ha discusso con Alfonso Signorini. E non si è trattato di un semplice battibecco, la Bruganelli infatti ha anche abbandonato lo studio per un’ora.

Sul web dopo le tensioni in diretta con Alfonso Signorini ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale Sonia avrebbe lasciato il suo ruolo di opinionista a gennaio. Ovviamente si tratta di una fake news, ma un pizzico di verità c’è. Stando a quello che ha rivelato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la Bruganelli non sarà presente in almeno una puntata del GF Vip, perché ha una vacanza prenotata.

Alfonso Signorini e la scelta della nuova opinionista a tempo determinato.

Secondo Parpiglia la sostituta di Sonia sarà un’ex gieffina del GF Vip 1, una quarantenne. Ovviamente la mia mente è volata all’unica, l’incredibile, l’inarrivabile, la brillante, iconica, divina, Dea Pagana, Antonella Mosetti!

Purtroppo però non è lei, perché Gabriele ha poi aggiunto che la 44enne in questione (la Dea ne ha 45) ricorda in qualche modo Sonia. E siamo tutti d’accordo sul fatto che la Mosetti e la Bruganelli condividano soltanto la lettera finale dei loro cognomi

“Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana . Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto. Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto “l’ok” di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso”.

A questo punto direi che la sostituta sarà Elenoire Caselegno (44 anni), anche se avevo pensato pure a Laura Freddi (che però di anni ne ha 49), visto che è stata insieme per anni con Paolo Bonolis. Vediamola dal lato positivo, se sarà davvero Elenoire, avremo una reunion stellare…



Elenoire Casalegno al GF Vip 1.

Elenoire ha le idee chiarissime su Valeria e non usa mezzi termini: ti trita. #GFvip pic.twitter.com/QT6ojaf8Jl — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2016

Sempre a testa alta, nel gioco come nella vita… Ecco uno splendido Best Of della nostra Elenoire tutto per voi! #GFvip ❤️ pic.twitter.com/zOuL1V4mLm — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2016