Kabir Bedi e Delia Duran potrebbero non essere gli ultimi vipponi ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dato che Alfonso Signorini ha chiesto anche ad Andrea Denver di tornare in Casa. Questa notizia è un’esclusiva di Biccy.it ed al momento la trattativa sembrerebbe essere quasi conclusa. La firma finale non c’è, ma la volontà da parte di entrambe le parti sì.

Il nome di Andrea Denver in realtà non è nuovo, dato che la stessa Adriana Volpe l’ha ironicamente “chiamato a rapporto” qualche puntata fa. Detto, fatto. Alfonso Signorini gli avrebbe davvero telefonato ed il modello si sarebbe reso disponibile.

Andrea Denver è stato uno dei volti più amati della quarta edizione del GF Vip (la prima condotta da Signorini) ed è arrivato in finale classificandosi ad un passo dal podio. Qualora il modello dovesse davvero entrare ritroverebbe in casa Valeria Marini (che ha partecipato anche alla sua edizione). Recentemente Denver ha fatto anche un reality in America.

Alfonso Signorini ha accontentato il pubblico con questa scelta?

Signorini, hai la possibilità di redimerti di tutte le edizioni di #gfvip condotte in modo discutibile… come ? FACENDO RIENTRARE STO CAXXO DI ANDREA DENVER, così SoPhinta si tiene il suo bel pupazzo in regia 3 e noi ci divertiamo davvero… #gfvip 😁🤦🏻‍♂️ — HravenJm (@HravenJ) December 27, 2021

Non succede ma se succede… a gennaio il ritorno di Andrea Denver… #gfvip …Sophie mi sa che lascerebbe il pupazzo a Jessica.. pic.twitter.com/JVhSWc5cMK — HravenJm (@HravenJ) December 25, 2021

a questo punto voglio Andrea Denver e deve pure vincere! 🤣 #gfvip https://t.co/bWdbrx4dFE — 🌻Aleruki (@alcarudy98) December 23, 2021