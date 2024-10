Alfonso Signorini: “Gieffini irriconoscenti non appena hanno carriere di successo”

Ieri Alfonso Signorini è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 per discutere del Grande Fratello. Signorini ha sottolineato come il programma abbia portato fortuna a molti partecipanti, che hanno successivamente intrapreso carriere strepitose. Ha lamentato la scarsa riconoscenza nei confronti del reality, affermando che molti di quelli che hanno raggiunto la notorietà sembrano dimenticare le loro origini nel programma. “Quando vengono contattati per partecipare di nuovo, spesso rifiutano, dimenticando che il successo è arrivato grazie al Grande Fratello”, ha detto. Signorini ha auspicato un po’ più di gratitudine da parte di questi ex concorrenti.

Sebbene Signorini non abbia menzionato nomi specifici, ha elencato alcuni concorrenti che hanno avuto carriere di successo grazie alla loro partecipazione al reality. Tra i più noti ci sono Luca Argentero, attore di fiction e cinema, Eleonora Daniele, conduttrice Rai, e Alessandro Tersigni, anch’egli attore. Altri nomi degni di nota includono Laura Torrisi e Ilenia Pastorelli, quest’ultima vincitrice di un David di Donatello, Flavio Montrucchio e Filippo Bisciglia, entrambi conduttori.

Signorini ha anche menzionato Marina La Rosa, che ha avuto una carriera variegata tra tv e teatro, e Francesca Cipriani, showgirl e opinionista. Jonathan Kashanian, ex volto Rai, e Filippo Nargi, ex Iena, sono altri esempi di chi ha costruito una carriera dopo il Grande Fratello. Significativa anche la figura di Rocco Casalino, ex portavoce del Presidente del Consiglio e ora giornalista, e Raffaella Fico, volto noto della televisione.

Signorini ha continuato elencando diversi ex concorrenti che continuano a far parte del panorama televisivo italiano come Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, e altre personalità come Serena Garitta, Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. La trasmissione ha quindi messo in luce non solo il successo del programma, ma anche la mancanza di riconoscenza da parte di chi ha beneficiato della sua notorietà.