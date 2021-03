Fulvio Abbate ospite a Tv Talk ha fatto una rivelazione su Alfonso Signorini. Il conduttore Massimo Bernardini ha chiesto allo scrittore come mai nelle scorse settimane non ha mai accettato di collegarsi con la sua trasmissione e così Abbate ha dichiarato che Signorini aveva posto una sorta di veto per i programmi Rai.

“È vero che mi avete invitato tante settimane fa ma, diciamo pure, che non ho ricevuto l’ok per partecipare. Tra l’altro non era Mediaset, lo voglio dire, a non volermi mandare come vostro ospite. Il veto in verità arrivava proprio da Alfonso Signorini. Questo voglio dirvelo. Mediaset aveva dato subito l’ok, ma lui ha messo il veto”.

Fulvio Abbate critica Anna Tatangelo e ne scaturisce una discussione con Oppini e Zorzi: “è un modello culturale che non mi piace”.#GFVIP pic.twitter.com/LTpY6mwpdQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) September 27, 2020

Abbate spiega perché ha partecipato al GF Vip di Alfonso Signorini.

“Perché sono andato al GF Vip? Molto semplice, una grande curiosità verso il dissimile. Immaginarmi in un luogo dalla narrazione pop come il confessionale mi esaltava. Sono arrivato lì convinto di abbassare il livello culturale. Non ho resistito davanti alla paccottiglia pop. Sentire tutto il giorno ‘dov’è Bugo?’ mi ha rotto le scatole, per me era devastante. Ho fatto un errore di valutazione. Ad esempio a me la Gregoraci più che Cleopatra mi era sembrata una persona senza una particolare fisionomia. Gli altri vedevano in lei la luce magica del Billionaire hanno detto ‘questo va fatto fuori subito’. Il mio errore è stato pensare di resistere”.

Qualcuno dica a Fulvio che a “farlo fuori” è stato il pubblico, non tanto i suoi ex coinquilini.