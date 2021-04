Alfonso Signorini da settimane è al lavoro al cast del Grande Fratello Vip 6, ma per ora non ha fatto nemmeno mezzo nome. C’è però un bel personaggio che vorrebbe far parte della prossima edizione. Ospite a Casa Chi Francesca Cipriani ha rivelato che le piacerebbe tornare nella casa di Cinecittà.

Spero che Signorini prenda in considerazione questo appello, perché Francesca è un personaggio perfetto per il Grande Fratello Vip.

“Posso dirvi che la macchina del Grande Fratello Vip 6 si è già messa in moto. Siamo al lavoro da qualche settimana e stiamo pensando al cast. Ancora non abbiamo pensato agli opinionisti. Non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome.

Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti sono stati vicini all’ingresso nella Casa lo scorso anno, hanno detto no una volta, non avrebbe senso insistere per convincerli. Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto”.