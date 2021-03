Mancano 48 ore alla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e per l’occasione Alfonso Signorini ha voluto fare i suoi auguri a Ilary Blasi. Durante Verissimo il direttore di Chi ha salutato la sua collega.

“Ciao Ilary spero tu stia bene. Come vedi oggi mi sono vestito da prete per te. Intanto sono tornato sulla mia poltroncina di opinionista, perché tutto è partito da qui. Poi da questa mi sono spostato sul palco. Qui siamo a casa, nello studio del GF Vip, che è stato tuo per tanti anni. Oggi ti passo il testimone verso L’Isola dei Famosi. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. Ti guarderò da casa, tu sai che io L’Isola non me la perdo per niente al mondo., soprattutto quest’anno che ci sei tu, vabbè adoro. Non vedo l’ora di vedere i naufraghi che sono pazzeschi e poi le tue parrucche, non mi deludere, perché ti voglio imparruccata. So che manchi da tanto e hai voglia di tornare, sei carica a molla e io sarò qui a fare il tifo per te. Un saluto dalla tua famiglia del GF Vip”.

La conduttrice ospite di Silvia Toffanin ha ricordato con affetto la sua esperienza al GF Vip, ma si è detta prontissima a prendere in mano il timone de L’Isola dei Famosi.

“Che carino, mi ha fatto molto piacere. Le parrucche ne avrà bisogno lui. Ormai la parrucca è una cosa superata e l’ho già fatta e quindi basta così. In realtà non ci sentiamo spesso con Alfonso Signorini, ma ogni tanto ci sentiamo e quando succede è sempre bello ritrovarci. Devo dire che lui per me è stato indispensabile, una spalla pazzesca, è il numero uno in quello. Tre anni di divertimento. ho un ricordo stupendo con quel gruppo di lavoro. Quando guardo il GF Vip mi tornano in mente mille ricordi e aneddoti. per me era il passaggio a Canale 5. Sono contenta di aver condiviso con lui quest’esperienza. Adesso ormai è un presentatore ufficiale e se la cava bene”.

Non vedo l’ora di godermi la Blasi pienissima dei naufraghi già al lancio dall’elicottero “Dai su Grils datte na mossa che s’è fatta na certa, buttati! Come si chiama quell’altro? Crash Cumar? Sì te, andiamo veloce dopo Grils tocca a te! Ti ritiri? Ciao e tanti saluti, avanti“.

L’attesa è quasi finita: la nostra Ilary Blasi vi ricorda che manca pochissimo all’#Isola! ✈️ 🏝 Da Lunedì 15 Marzo in prima serata su Canale 5 e live su @mediasetplay 😍 pic.twitter.com/uf6adsOOl2 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 26, 2021

Alfonso Signorini e le previsioni di share per L’Isola dei Famosi di Ilary.

“Contro il mio Grande Fratello la Rai ha schierato di tutto e di più. Contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai non hanno più nulla e Ilary farà il 30% di share. Contro di me hanno schierato chiunque, invece.

È stata l’edizione dei baci… ed Ilary e Alfonso non sono da meno… Ecco come hanno sconvolto i VIP nella Casa! #GFVIP pic.twitter.com/R03g0GYoGY — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2017