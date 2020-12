Bufera sul televoto del GF Vip 5. Le fan brasiliane di Dayane Mello stanno usando trucchetti per inviare più voti possibili per salvare la loro beniamina e ieri Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza sul caso. Durante Casa Chi il direttore ha spiegato che c’è una differenza tra televoto e votazioni fatte su app e sito web. Se il primo metodo è riservato ai soli residenti in Italia, il secondo pare sia aperto a tutti.

Staremo a vedere se la produzione del programma darà ulteriori informazioni sul caso, perché dal pdf del regolamento in realtà non si fa nessuna distinzione tra voti sul web e televoto. L’unica cosa che è chiara è che i voti dall’estero non dovrebbero essere validi: “Il servizio del televoto è riservato solo ai maggiorenni, che sono anche residenti in Italia“.

Il problema non è solo che migliaia di preferenze per Dayane arrivino dal Brasile, ma anche che queste ragazze stiano usando email temporanee e trucchetti vari per moltiplicare i loro voti.

Comunque direi che per adesso la partita è 1 a 0 per le fan sudamericane.



Alfonso Signorini a Casa Chi parla della polemica del televoto e delle fan brasiliane di Dayane.

“Anche io sono stato bombardato dai telespettatori. Ho appurato che ci sono un sacco di profili stranieri che votano per la Del Vesco e la Mello. Ovviamente non è una questione che riguarda me, ma la produzione e il GF. Io non mi occupo di queste cose. Però mi è stato detto che mentre il televoto è proibito e riservato ai residenti in Italia, le votazioni su internet sono libere a tutti. Questo è quello che mi è stato risposto sulle votazioni degli stranieri. Questo mi hanno detto quando è capitato il caso dei voti spagnoli per Adua. Non ho aggiornamenti, perciò ignoro so se ci siano delle differenze rispetto a quando ho sollevato la questione tempo fa”.