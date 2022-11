Alfonso Signorini fa chiarezza sul Covid al GF Vip: tamponi, condizioni dei positivi

Inaspettatamente il Covid è arrivato anche dentro la casa del Grande Fratello Vip e ben quattro concorrenti sono stati fatti uscire perché risultati positivi (Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita). Anche tra gli eliminati c’è qualcuno che è stato contagiato, Pamela Prati infatti ieri ha rivelato di avere il Coronavirus. Qualcuno ha anche ipotizzato che la diva del Bagaglino avesse potuto contagiare Alfonso Signorini, Marco Bellavia e Sonia Bruganelli, visto che li ha baciati appena entrata nello studio del reality. Per fortuna non è così e poco fa il conduttore durante il daytime ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute dei gieffini positivi. Patrizia, Charlie, Attilio e Luca stanno bene e stasera dalle loro stanze d’hotel interverranno durante la puntata grazie ad un collegamento.

“Ormai lo sapete è su tutti i giornali e non è certo un segreto. Il Covid ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. Abbiamo quattro positivi, appena scoperta la loro positività sono stati messi in isolamento. Voglio rassicurarvi sulle loro condizioni di salute. Stanno tutti bene e stasera saranno collegati con noi in puntata. – ha continuato Alfonso Signorini – Stasera parleremo quindi di Covid e faremo il punto della situazione. Con l’occasione parleremo del Covid in Italia e non solo nella casa del Grande Fratello Vip. […] Sarah so che tu e gli altri siete sopravvissuti a tutti i tamponi di questo mondo. Voi avete fatto tutti i tamponi. State bene e non parliamo più di positività per adesso che è meglio”.