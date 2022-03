Jessica Selassié è la nuova vincitrice del Grande Fratello Vip ed Alfonso Signorini, ai microfoni del Tg5, ha svelato il motivo per cui la più grande delle principesse è riuscita a emergere tra i tanti concorrenti che hanno varcato la porta rossa di Cinecittà. E sono stati davvero tanti (ho anche fatto il conto dei vari giorni che sono rimasti dentro la Casa).

A parlare al Tg5 è stata a caldo anche Jessica, che ha aggiunto: “Mi avete sostenuta e capita. E comunque come ha detto Alfonso, nel vostro cuore c’è una piccola Jessica. Grazie a tutti per avermi capita, apprezzata, amata e supporta”.

Sui social, infine, Alfonso Signorini ha pubblicato un paio di storie di ringraziamento (“vi ringrazio, ora sparirò per un po’ perché ho bisogno di riposarmi”), Sonia Bruganelli si è limitata ad un “bye bye”, mentre Adriana Volpe è stata più sdolcinata, dedicando al programma un post a parte.

“Non ho ancora realizzato che è finita questa edizione del GFVip. Sfoglio le foto che ho fatto con il telefonino, che emozione grandissima. Ho avuto il privilegio nel 2020 di entrare nella Casa del GF, quest’anno di fare l’opinionista e di vivere tutte le dinamiche da un’ottica privilegiata. Mi sono affezionata a tutti i concorrenti. Li ho seguiti giorno e notte, mi sono emozionata, infervorata, commossa… è stato bellissimo. Ringrazio ogni singolo concorrente per il bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme.

E ringrazio il Capitano di questa squadra straordinaria Alfonso Signorini, grazie per avermi voluta accanto a te, per avermi scelta e sostenuta sempre. È stato per me un grande privilegio. Grazie agli autori, al regista, a Sonia Bruganelli, alla redazione, ad ogni singola persona che ha lavorato a questo progetto, basta vedere i titoli di coda e capirete quante persone hanno messo il cuore in questa edizione. Grazie ai miei angeli custodi Marco e Christian 😍. E se abbiamo fatto record di ascolti lo dobbiamo solo a VOI !!! Grazie 💝”.