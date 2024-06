Alfonso Signorini è tornato a pungere con delicatezza Fedez e lo ha fatto in risposta a una lettera ricevuta da tal Paola, una lettrice di Chi.

“Caro Alfonso” – gli ha scritto la lettrice – “ho letto sul tuo giornale che Fedez ha già una nuova fidanzata, Garance Authié, molto più giovane. Ed è una modella, naturalmente. Possibile che gli uomini si consolino quasi nottetempo, quando anche la relazione più importante della loro vita finisce? Lo trovo scandaloso! Chiara, invece, si vede che sta ancora soffrendo“. Una lettera a cui Alfonso Signorini ha così risposto: “Cara Paola, difficile dire chi tra Fedez e Ferragni soffra di più o di meno. Certo soffrire su una Ferrari è sempre meglio che soffrire in metropolitana. Saluti cari“.

La Ferrari citata non è stata un’automobile a caso, dato che Fedez l’ha acquistata dopo la separazione da Chiara, anche se ufficialmente sarebbe del padre.

La nuova Ferrari di Fedez pic.twitter.com/N5C4c5lSKF — disagiotv (@disagio_tv) March 27, 2024

Alfonso Signorini e quel commento pungente su Fedez (e non è la prima volta)

Questa non è stata la prima che Alfonso Signorini ha punto (sempre con delicatezza) Fedez. Lo ha fatto anche settimane fa, sempre fra le pagine di Chi, sempre rispondendo a una lettrice: “Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”.

Alfonso Signorini su Fedez: “Un minimo di coerenza, please” https://t.co/OdPFmf3rzG — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 6, 2024

La crush per Fedez (era il 2015)

Nel 2015 a domanda diretta di Selvaggia Lucarelli: “Hai un debole per Fedez? Ha avuto più copertine lui su Chi rispetto alla famiglia Berlusconi a Natale“, Alfonso Signorini ha così risposto: “Fedez? Non è che ho un debole, me lo farei! C’ho provato in tutti i modi ma nulla, mi ha dato un due di picche dopo l’altro. Sai com’è, io in queste cose sono un uomo medio, vedo un pettorale, due tatuaggi e non capisco più niente”.