Alfonso Signorini in passato ha fatto diversi complimenti a Barbara d’Urso e non ha nemmeno risparmiato qualche critica. Per questo motivo Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano gli ha chiesto se secondo lui la collega esagera nelle sue trasmissioni. Il direttore di Chi non si è sbilanciato molto e si è limitato a dire che anche in privato ha detto a Carmelita che i loro stili di conduzione sono molto diversi (e questo è vero).

“Non so se esagera. Però in pubblico e in privato le ho detto: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra. Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La d’Urso ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una vera professionista che ha del carattere. Quel modo di fare tv però è molto lontano da me”.

I rapporti in passato tra Alfonso Signorini e la d’Urso sono stati tesi, i due però hanno chiarito, tanto che la presentatrice ha speso delle belle parole per il collega ed è anche stata invitata al GF Vip per uno scherzo fatto a Patrizia De Blanck.

Alfonso Signorini smentisce i rumor sul suo possibile programma domenicale

Diverse testate hanno parlato di un possibile cambio di rotta di Canale 5 alla domenica. Secondo alcuni rumor il conduttore del GF Vip potrebbe prendere il posto di Barbarella cona trasmissione la domenica pomeriggio. Alfonso però ha prontamente smentito.