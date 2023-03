Alfonso Signorini confessa quello che pensa dei Gintonic

Ginevra Lamborghini è rimasta al Grande Fratello Vip solo due settimane prima di uscire dalla porta rossa a causa di una squalifica per aver infranto il regolamento. Quando Alfonso Signorini glielo ha comunicato lei, in lacrime, è uscita dalla Casa salutando tutti, Antonino Spinalbese compreso.

I due si sono potuti rivedere solo due mesi dopo quando lei, poco prima di Natale, ha passato una settimana in Casa in qualità di ospite. In questo periodo, come ha confessato Antonino Spinalbese ad Alfonso Signorini una volta eliminato, si sono baciati in sauna all’insaputa degli autori. “Avevo capito che in quel momento la telecamera non ci stava riprendendo e ci siamo dati un bacio“. Da quel bacio a quello che abbiamo visto all’interno dello studio del Grande Fratello Vip sono passati altri due mesi.

Ora lei sembrerebbe essere definitivamente single (Scucugnu è sparito dai radar, anche se c’è sempre stato fino a poco tempo fa) e il bel parrucchiere sembrerebbe essere interessato a una conoscenza.

“Ginevra mi piace perché è pura. Qualora non fosse qualcosa di serio, sono convinto che comunque lei farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero, ci siamo capiti con gli sguardi”.

Ma cosa pensa Alfonso Signorini di tutto questo?

A rispondere è stato proprio lui sull’ultimo numero di Chi, dove ha sostenuto di essere anche lui un Gintonic.