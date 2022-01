Vista l’assenza di Sonia Bruganelli nella puntata del 3 gennaio del GF Vip, Alfonso Signorini ha pensato di sostituirla con Laura Freddi. L’ex gieffina è tornata sulla poltrona rossa anche venerdì scorso e forse potremmo anche rivederla presto. Sembra infatti che gli autori abbiano in mente di promuovere la Freddi come opinionista fissa fino alla fine di queste edizione del reality. A lanciare il rumor è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000.

Questo sarebbe davvero un grande colpo per il reality condotto da Alfonso Signorini, che potrebbe arrivare ad avere insieme tre opinioniste di tutto rispetto come Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e Laura Freddi”.

“Sui social, infatti, sono tantissimi i messaggi arrivati a favore di Laura Freddi e tanti ne chiedono un ritorno il prima possibile. A Novella 2000, come spiegato dal direttore Roberto Alessi, è giunta voce che il desiderio del pubblico (televisivo e social) potrebbe essere realizzato. Pare, infatti, che la produzione del GF Vip sia rimasta soddisfatta della presenza della showgirl. Ora vorrebbero, stando alle voci, proporre al lei il ruolo di terza opinionista per questa seconda parte della trasmissione fino al rush finale.

“Nonostante le voci che sono circolate, tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis. Ci siamo conosciute quando era incinta del suo terzo figlio poi una volta ci siamo incontrate nel suo studio e da lì è nata la nostra complicità. Non posso dire che siamo amiche, perché è presto e non ci siamo viste così tanto da poterlo dire. Però è anche vero che potremmo diventarlo, perché tra noi c’è tanta sintonia. Quindi confermo che le voci di antipatie e rivalità sono fasulle”.