Alfonso Signorini conferma la prima concorrente della nuova edizione del Grande Fratello

Alfonso Signorini per la prima volta è intervenuto in maniera diretta nei rumor che si rincorrono da settimane sull’ipotetico nuovo cast del Grande Fratello. Lo ha fatto smentendo due nomi e confermandone un altro, di fatto il primo “ufficiale”. Ma andiamo con ordine.

Nei mesi scorsi, uno dei nomi più quotati come papabile vippone era quello di Cristiano Iovino, personal trainer, uomo del caffè di Ilary Blasi nonché vittima del pestaggio da parte degli amici di Fedez. Un personaggio che si è sempre defilato dal mondo del gossip nonostante sia stato protagonista indiretto di due grossi scandali e che, stando a quanto riportato da TvBlog, non sarebbe mai stato cercato dalla produzione del reality. A fare il suo nome tempo fa è stato Amedeo Venza quando ha parlato di “trattativa in corso”, una notizia smentita da Gabriele Parpiglia e confermata poco fa dal sito televisivo che ha smentito anche un altro nome, quello di Thomas Ceccon, anche lui mai cercato dalla produzione.

Alfonso Signorini applaude: “Jessica Morlacchi nuova concorrente del Grande Fratello”

TvBlog, dopo aver smentito due rumor, ha dato anche una notizia: una vippona che sicuramente entrerà nella casa della prossima edizione del Grande Fratello sarà Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa e per due anni opinionista fissa del compianto Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone.

“Un personaggio invece che ci sarà e che probabilmente darà tante soddisfazioni ve lo possiamo dire noi” – scrive il sito televisivo – “Si tratta della bella, brava e simpatica cantante Jessica Morlacchi, che tutti ricordiamo fra i personaggi fissi del fu varietà delle 14 di Rai1 Oggi è un altro giorno. Jessica è stata al centro di quell’incidente televisivo che tutti noi ricordiamo e che la vide protagonista insieme a Memo Remigi”.

Il post è stato commentato da Alfonso Signorini con delle emoji che applaudono.