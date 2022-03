Alfonso Signorini durante gli ultimi saluti del Grande Fratello Vip ha dato appuntamento ai telespettatori a settembre, per la settima edizione sempre da lui condotta. “Io vi saluto in mezzo a questo trionfo!” – ha esclamato il conduttore fra una pioggia di coriandoli – “Vi amo e vi voglio bene, grazie, siete stati tantissimi! Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui, con Grande Fratello Vip!“.

Grazie per aver seguito con noi questa stupenda, magica, incredibile edizione di #GFVIP… ovviamente l’appuntamento è per settembre! Vi manchiamo già? 😍 pic.twitter.com/Xu7FpSfPxW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

Una risposta arrivata ore dopo dalla frecciatina ricevuta da Ilary Blasi, che ironicamente gli aveva consigliato di “sparire” e di “trovarsi un hobby” o “comprarsi un cane” perché “la gente non ne può più”.

“Alfonso complimenti perché sei stato bravissimo, però posso dire una cosa? Basta. Sparisci, il pubblico non ne può più. Trovati un hobby, fai qualcos’altro”. L.E.I. #GFVIP pic.twitter.com/p4dXPnLdkn — contechristino (@contechristino) March 14, 2022

Ed il conduttore probabilmente così farà, tornando alla propria vita privata lontano da tv e riflettori fino a settembre, quando tornerà con quella che sarà a tutti gli effetti la settima edizione del Grande Fratello Vip. La quarta da quando conduce lui.

Dopo tre anni da spalla ad Ilary Blasi, nel 2020 Alfonso Signorini prende in mano le redini del Grande Fratello Vip. I vipponi entrano in Casa un paio di settimane prima dello scoppio del CoronaVirus nel nostro paese e per metà edizione conduce da Milano, senza pubblico. La finale, dopo 92 giorni, l’ha vinta Paola Di Benedetto che però è stata incoronata in differita nel parcheggio dello studio.

L’anno successivo, con 44 prime serate e 169 giorni, ha eletto Tommaso Zorzi vincitore della quinta edizione. Quest’anno, infine, è stata la volta della principessa Jessica Selassié, che ha trionfato dopo 183 giorni di permanenza e ben 49 prime serate.