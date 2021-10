La scorsa settimana Alfonso Signorini ha dedicato la copertina del suo settimanale Chi a Milly Carlucci, pronta al debutto di Ballando con le Stelle. Una copertina che ha immediatamente creato un bel chiacchiericcio online, dato che nella foto la conduttrice appariva decisamente più giovane e piallata del solito. Lo stesso Giuseppe Candela di Dagospia su Twitter ha ironizzato “in questa cover di Chi Milly Carlucci ha 18 anni“.

Pensiero che ha avuto anche una lettrice del settimanale, che ha inviato ad Alfonso Signorini questa lettera:

“Ciao caro Alfonso, non mi dilungo nei complimenti ma sappi che ti stimo, ti seguo da anni su Chi ed ora al GF Vip. Solo poche righe per esprimere il mio disappunto sulle foto della signora Carlucci: che tristezza! Una così bella signora che si pone in copertina e all’interno come se fosse una trentenne: ma perché? Tutti conosciamo la sua età e come è realmente. Penso che faccia solo una pessima figura e dia adito a critiche. Dovrebbe esibire con orgoglio la bellezza della sua età e non rendersi così ridicola”.