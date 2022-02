Il risultato del televoto tra Delia Duran e Soleil Sorge ha sorpreso molti telespettatori e anche il conduttore del GF Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha dichiarato che il pubblico da casa ha fatto una scelta imprevista, votano al 52% per la compagna di Alex Belli.

“Mamma mia quante emozioni, e tu Adriana ti aspettavi questo risultato? Il pubblico ha fatto una scelta davvero imprevista devo dire. Io non avrei mai pensato ad una sorpresa del genere. Come mai avranno deciso così? Se uno si basa sul percorso doveva prevalere Soleil. Ci ha lasciato spiazzati questo verdetto. Dite che Delia non è vittima? Io invece non la vedo così attrice come voi. Il pubblico non soltanto l’ha votata come preferita, ma la vuole tra i candidati alla finale ed è una cosa ben precisa. La sofferenza di Delia sarà arrivata al pubblico”.

Adriana Volpe ha cercato di spiegare come mai Delia ha battuto Soleil: “Qui giocano tante cose, quattro mesi di storia, quattro mesi di tasselli. Non hanno dimenticato tante cose, molti momenti. Da una parte sono sorpresa, dall’altra non sono spiazzata, penso che molti fan si siano coalizzati. Parlo di fanclub di gieffini che sono usciti e si sono messi insieme per votare Delia. Però ho seri dubbi che Delia sia una vittima, vedo molto più vera Soleil in questo“.

Alfonso Signorini e il messaggio per i vipponi (ma soprattutto per Soleil).

Ovviamente la Sorge è nerissima per come sono andate le cose ed ha ammesso che non avrebbe mai pensato di vedere Delia verso la finale al posto suo o di Giucas. Alfonso Signorini però tra le righe le ha fatto capire che in questa fase del gioco i risultati delle votazioni sono anche frutto delle alleanze tra fanclub. E questo è verissimo, anche perché diciamocela tutta, fino a che ci saranno televoti a 2 o 3, anche Satana in persona vincerebbe contro Soleil (che ha certamente il fanclub più numeroso, ma che è la più “odiata” dai follower degli altri gieffini).

“Te l’aspettavi un risultato del genere? Ecco, avevo capito che era un no la risposta. Direi che per te è stato una bella doccia fredda. Forse ti aspettavi Giucas piuttosto. Questo primo verdetto del pubblico ha spiazzato tutti quanti è ovvio”. Tra l’altro volevo dirvi che nel televoto i vostri fanclub si sono scatenati sul serio ragazzi. Si sono a volte anche alleati formando gruppi, pro o contro una candidatura. A questo proposito voglio farvi vedere una cosa curiosa, un post che è stato molto cliccato. Un’ex gieffina ha detto ‘salviamo Delia, se lo merita’. Sto parlando di Clarissa Selassié”.

Delia… torni in Casa anche tu… ma in qualità di… PRIMA ASPIRANTE FINALISTA DI QUESTO #GFVIP! pic.twitter.com/36WDZOhwob — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Delia candidata per un posto in finale VS espressione di Soleil. Ovvero una delle cose più belle che vedrete oggi. 😂 #GFVIP pic.twitter.com/oVlLEowfsB — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022