Il caso sulla presunta setta di cui facevano parte Adua Del Vesco, Massimiliano Morra ed un’attrice che sarebbe scomparsa è stato commentato anche da Alfonso Signorini in diretta streaming ospite di Casa Chi, format web proposto su Instagram dal suo settimanale.

Alfonso Signorini, al contrario di Barbara d’Urso, non ha confermato di conoscere già questa storia, ma ha sottolineato come ci siano ancora “cose che non si sanno” e che al momento “non si sente di dire altro”.

“Ci sono delle cose che non si sanno. Adua e Massimiliano stanotte hanno avuto un confronto molto veritiero, molto diretto, stanno praticamente scoprendo un sistema, un sistema collaudato, che porterà degli sviluppi direi clamorosi. Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso mediatico veramente importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante.”

Il caso probabilmente sarà discusso durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip e nelle sedi opportune, ovvero i salotti di Barbara d’Urso.

Archiviato il PratiGate siamo difronte ad un nuovo caso mediatico.

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset