In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha svelato chi sono i suoi 3 concorrenti preferiti del GF Vip 5 ed ha anche dichiarato che la vippona che più l’ha deluso è stata Carlotta Dell’Isola. Poco fa la ragazza ha risposto al conduttore rivendicando il diritto di poter essere sé stessa e spiegando perché è apparsa diversa rispetto alla sua esperienza a Temptation Island.

“Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima, ci tenevo a sottolineare che: “Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona”. Una ragazza che è stata abituata a chiedere “permesso e per favore” ad avere rispetto per le persone più grandi di età e soprattutto “ai padroni di casa”, si avete capito bene, ai padroni di casa.. perché quando si entra dentro una casa abitata da dieci persone da ben tre mesi, quella non è casa tua, ma di quelle persone ed io non ho fatto altro che comportarmi da brava ragazza quale sono.

Si me lo dico da sola, perché ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso, ma Carlotta è anche questo: Carlotta è quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello, piaccia o non piaccia. Non so se la mia carriera televisiva finirà qui o proseguirà dopo questo FLOP. Comunque una cosa di certo la so’: io sarò sempre me stessa. Senza copioni o frasi standardizzate, un 50% la Carlotta esaurita che non pensa ma agisce e un 50% la Carlotta riflessiva e per bene.

Ora che conoscete due dei miei tanti lati caratteriali, spero di “non deludere” più nessuno, ma di avere modo di far conoscere tutta l’altra parte di me”.