Alfonso Signorini appena si è concluso il GF Vip 5 ha tirato le somme, rivelando chi erano i suoi concorrenti preferiti e chi invece l’aveva deluso. Il direttore di Chi ha confessato che si sarebbe aspettato qualcosa di più da Carlotta Dell’Isola: “Volete sapere chi mi ha deluso di più? Forse vi dico Carlotta, sì. Lei a Temptation Island era fenomenale. Poi ho pensato che forse era dovuto anche alla vicinanza con Nello, con cui dava il meglio di sé. Lei nella casa del Gf Vip doveva fare da contrapposizione al mondo dei vipponi, ma così non è stato“.

L’ex gieffina non ha preso bene queste dichiarazioni ed ha risposto piccata: “Dopo quello che ho letto ci tenevo a sottolineare che io non sono un robot, ma sono una persona per bene, alla mano ed amicona. Ritengo di essere una donna abituata a chiedere permesso e per favore e ad avere rispetto per le persone più grandi. Si me lo dico da sola, perché ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso Signorini, ma Carlotta è anche questo. Non so se la mia carriera televisiva finirà qui o proseguirà dopo questo flop“.

In questi giorni in un’intervista rilasciata a Radio Free Station, Carlotta ha assicurato di non essere arrabbiata con il conduttore: “Non ho nulla contro di lui assolutamente. L’ho sentito ieri sera e non ci sono problemi tra noi due. Posso dire che c’è stato uno scambio di opinioni“.

La Dell’Isola adesso sogna una conduzione e la partecipazione a L’isola dei Famosi: “Se parteciperei a L’Isola? Certo, è vero che lo farei, partirei anche ora. Aver preso parte a due reality non fa di me una vip. Adesso devo studiare. A me piacerebbe condurre“.

Carlotta, tanto caruccia ed educata, ma facciamo che i reality sono stata una bella parentesi prima del matrimonio con quel biondone di Nello, ok?! A posto così.



Alfonso Signorini e Carlotta al GF Vip.