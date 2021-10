Alfonso Signorini ha avuto una bella gatta da pelare durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip quando ha dovuto affrontare l’affaire razzismo.

A rispondere è stata Ainett Stephens che ha confessato di non aver accettato le scuse di Soleil Sorge perché a suo dire palesemente false, accusandola apertamente di aver usato una frase razzista con l’intento di farlo.

“Perché le scuse non mi sono affatto sembrate sincere. Lei ha vissuto per anni negli Stati Uniti, quindi dovrebbe sapere che chiamare scimmia una persona di colore è razzismo. Se non è stata sua intenzione offendermi avrebbe dovuto correre dietro di me e dirmi di non averlo detto con quel senso. Io non sono venuta al Grande Fratello per farmi chiamare scimmia da Soleil. Lei è una ragazza molto arrogante e che si sente onnipotente qua nella Casa. La scorsa settimana ci ha pure minacciato. Io penso che Soleil si sia montata la testa e che debba darsi una ridimensionata. Qua siamo tutti il GF, tutti abbiamo una storia da raccontare”.

Alfonso Signorini ha poi dato parola a Sonia Bruganelli per dire la sua, ma appena ha aperto bocca per dire che le è sembrato tutto un po’ esagerato, in casa è esploso il caos. Ainett si è messa ad urlare, Francesca è scoppiata in una crisi isterica, Clarissa si è messa a piangere e Lulù ha inveito contro Soleil urlandole che una persona bianca non può capire il razzismo, non subendolo sulla propria pelle.

Infastidito dall’atteggiamento chiassoso, Alfonso Signorini ha così chiuso il collegamento.

“Si possono argomentare le proprie idee senza alzare la voce e senza sbraitare e fare sceneggiate perché a me queste cose non mi piacciono.

Non si capisce più nulla, devo togliere l’audio. Per piacere ora vi sedete e recuperate un po’ di calma. Toglietemi l’audio perché a me queste sceneggiate non piacciono. Ora chiedo agli autori di collegarsi con la casa e di richiamare i concorrenti alle norme della buona educazione, perché io fino a quando non sono disposti ad ascoltare io non sono disposto a fare il vigile o interrompere invocando la calma. Quindi adesso per cortesia andate in casa e li calmate perché io con loro così non parlo.

Quello che abbiamo visto in questo momento è la rappresentazione di quanto noi stiamo perdendo il controllo. Del politicamente corretto abbiamo tutti le scatole piene, non possiamo avere paura e privarci della libertà del nostro pensiero. Non siamo delle macchine da guerra programmate, possiamo sbagliare e chiedere scusa. Ma da lì ad essere evocati come razzisti, omofobi, distruttori del genere femminile.. Basta, basta, basta!

Quello a cui abbiamo assistito poco fa è totale mancanza di civiltà, il confronto si esprime dialogando non alterandosi”.