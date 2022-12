Alfonso Signorini assente al matrimonio di Francesca Cipriani, doveva essere il testimone di nozze: ecco chi lo ha sostituito

In questi ultimi giorni si sta parlando molto del matrimonio di Francesca Cipriani. L’ex gieffina, nella giornata di sabato 3 dicembre, è convolata a nozze con il compagno Alessandro Rossi. In queste ore un gossip sta circolando intorno ai fiori d’arancio della coppia. Stando a quanto emerso, pare che Alfonso Signorini, che doveva essere uno dei testimoni di nozze, non si sia presentato al matrimonio dell’ex gieffina.

Alfonso Signorini è stato uno dei grandi assenti al matrimonio di Francesca Cipriani. Il conduttore del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto presentarsi in chiesa nelle vesti di testimone. L’assenza del direttore di ‘Chi’ alle nozze della Vippona sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Stando a quanto riporta ‘FanPage’, pare che il giornalista e conduttore sia stato scelto dalla coppia come testimone di nozze. La sua assenza, però, ha costretto Francesca Cipriani e suo marito Alessandro a scegliere di far ricoprire questo importante ruolo a Giucas Casella.

Alfonso Signorini non si presenta alle nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: tra i grandi assenti anche Katia Ricciarelli

Ma Alfonso Signorini non è stato l’unico a non presentarsi alle nozze tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Stando a quanto emerso in queste ore, sembra che anche Katia Ricciarelli abbia scelto di non presentarsi al matrimonio dell’ex gieffina.

La voce in questione sarebbe stata messa in circolo dall’esperto di gossip Amedeo Venza il quale ha dichiarato che Katia Ricciarelli abbia giustificato la sua assenza al matrimonio per la mancanza di voce. Tra gli assenti al matrimonio della Cipriani anche Manuel Bortuzzo.

Secondo gli esperti di gossip, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia scelto di non andare al matrimonio dell’ex gieffina per non incontrare Lucrezia Selassié. Proprio con Lulù, Manuel ha vissuto una storia d’amore nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.