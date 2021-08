Alfonso Signorini ha finalmente messo un punto sulla questione Raz Degan che da giorni sta screditando il Grande Fratello Vip parlando di “dignità non in vendita” e “casa piena di spazzatura”. Ecco nel dettaglio cosa ha scritto sui social il modello israeliano:

“Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti“. […] “Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… Ora basta, vado a pescare 🐟🤠 #fakenews”.