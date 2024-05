Alfonso Signorini apre i casting per il Grande Fratello: le particolari modalità di selezione

I dm di Instagram di Alfonso Signorini saranno presi d’assalto (e giuro pagherei oro per leggere le candidature) dopo che ha annunciato tramite un video di aver aperto i casting per la prossima edizione del Grande Fratello e che, fra le varie modalità di selezione, ce ne sarà anche una tramite i suoi social.

Chi vuole partecipare al reality può quindi, fra le varie modalità, anche scrivere a lui e auto-proporsi. Qualcuno lo aveva già fatto ma Alfonso Signorini, da buon boomer, ha fatto un disastro ed ha cancellato tutto. “Rispeditemi tutti i messaggi che mi avete mandato perché ho premuto un tasto e li ho cancellati tutti” – ha dichiarato con un video su Instagram – “Mi avete scritto in più di tremila. Sono un boomer, che volete fare. Se vi chiedo il cellulare è già un buon segno“.

Insomma, se gli scrivete e lui vi chiede il numero non significa che siete dentro la casa, ma che le probabilità di esserci sono aumentate.

“Le modalità per partecipare ai casting del reality di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, sono diverse” – si legge invece nel comunicato per la stampa – “Se pensi di essere la persona giusta, puoi autocandidarti attraverso il sito inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale. Oppure, potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting, infatti, non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali di Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu!”