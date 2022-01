Alfonso Signorini sarebbe dovuto tornare con la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip lunedì sera, ma alla fine Mediaset ha deciso di anticiparne il ritorno a venerdì. A farne le spese è stato Cesare Bocci e la nuova puntata di Viaggio Nella Grande Bellezza, posticipato non si sa bene a quando. I vipponi al momento sono ancora all’oscuro di questa decisione, dato che al termine della scorsa puntata il conduttore ha ricordato loro che l’esito del televoto lo scopriranno lunedì prossimo.

Il doppio appuntamento quindi, che sarebbe dovuto ripartire dalla prossima settimana, è stato anticipato.

Il televoto (che vede in corsa Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo) non prevede eliminazione. Il più votato sarà però immune e potrà mandare una delle altre vippone in nomination diretta.

Alfonso Signorini anticipa la puntata del Grande Fratello Vip e richiama Laura Freddi

Fra le novità da segnalare anche il ritorno di Laura Freddi. Sonia Bruganelli – di ritorno da Dubai dove ha passato le vacanze di Capodanno – dovrà stare in quarantena. A svelarlo è stato il portale televisivo, TvBlog.

“Della squadra farà ancora parte nelle vesti di opinionista Laura Freddi che è andata molto bene ieri sera nelle vesti di supplente della Sonia Bruganelli, impegnata a Dubai per le vacanze natalizie, quindi per quest’ultima niente straordinari nei prossimi giorni alla faccia dei suoi compagni di lavoro”.

In cantiere anche l’ingresso di Delia Duran che però potrebbe avvenire nella puntata di lunedì 10 gennaio. L’influencer ha infatti passato la notte di Capodanno a far festa e la quarantena imposta dal Grande Fratello Vip per entrare in gioco è di sette giorni.