Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di un nuovo vippone che diventerà ufficialmente il 35esimo concorrente di questa edizione, la più lunga della storia del Grande Fratello Vip.

Come specificato nelle anticipazioni diramate da Mediaset, il nuovo vippone questa sera sarà in collegamento (dal suo albergo, dato che è già in quarantena) ed entrerà nel corso delle prossime settimane. O nella puntata di lunedì 3 gennaio o in quella di lunedì 7 gennaio.

Il suo nome non è in realtà inedito, dato che si tratta di Kabir Bedi, anticipato anzitempo da Cesara Buonamici durante un collegamento del suo Tg5 con Alfonso Signorini settimane fa.

Alfonso Signorini annuncia: “Kabir Bedi al Grande Fratello Vip”

76 anni il prossimo mese, Kabir Bedi è un attore molto apprezzato anche se resterà nell’immaginario di tutti l’intramontabile interprete di Sandokan. Il Grande Fratello Vip per lui sarà il secondo reality della carriera, dato che nel 2004 ha preso parte alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura, classificandosi secondo dietro Sergio Muniz. Per un soffio non incontrerà Patrizia Pellegrino, appena eliminata dalla Casa, ma anche lei naufraga della medesima edizione.

Insomma, sarà felice Jessica Selassié che da mesi chiede al conduttore “un bono”.

Il Natale ha portato tutt’altro che serenità nella Casa 🔥

Tra un’anticipazione e l’altra, @alfosignorini ci dà appuntamento a questa sera su #Canale5 con una nuova imperdibile puntata di #GFVIP… a colpi di BOLLENTI CONFRONTI!💥 pic.twitter.com/DjysiBx99C — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021