Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip ed i vipponi hanno commentato a caldo la notizia.

La finalissima di #GFVIP arriverà il… 14 marzo 2022! 😍 pic.twitter.com/Lh8OMJ3MUR — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021

E finalmente i VIPPONI scoprono la data della finale: il 14 di marzo scopriremo il vincitore di questa leggendaria edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/lZdvVnKUbp — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021

Nonostante le mille minacce fatte nei giorni scorsi alla fine – ufficialmente – abbandonerà il reality show solo Aldo Montano. Ci sono in bilico anche Manuel Bortuzzo (che vorrebbe allenarsi per le prossime paralimpiadi), Davide Silvestri (preoccupato per la sua azienda di birre) e Francesca Cipriani (a cui manca moltissimo il fidanzato). Loro valuteranno il da farsi probabilmente questo week end, quando avranno l’opportunità di parlare con i propri cari.

La Cipriani che rinuncia ad una prima serata su Canale 5 per stare con il suo fidanzato?



Alfonso Signorini perderà un solo vippone (o forse due?)

Fumata bianca per tutti gli altri: Alex Belli resta, le due principesse anche, così come Carmen Russo e Manila Nazzaro, quest’ultima preoccupata però per l’iscrizione alla scuola media a gennaio di suo figlio. Non hanno fatto storie neanche Soleil e Sophie, così come Giucas Casella e Miriana Trevisan, felicissima di aver usufruito pure del biglietto di ritorno.

Anche Gianmaria Antinolfi, che le scorse settimane aveva minacciato di abbandonare, ha cambiato idea. Katia Ricciarelli, infine, nonostante abbia un lavoro programmato a Natale ha dichiarato a Carmen Russo che farà di tutto per passare almeno le vacanze di Natale insieme a loro.

Ovviamente i nuovi ingressi saranno calibrati (in numero e personalità) in base a chi abbandonerà lunedì sera. Più se ne andranno e più ne entreranno. Al momento i due che sembrerebbero essere certi sarebbero Kabir Bedi ed Eva Grimaldi.