Alfonso Signorini questa sera accoglierà in Casa tre nuovi concorrenti.

La prima è Eva Grimaldi, che al settimanale Chi ha confessato che le piacerebbe sentirsi libera fra quelle mura, il secondo invece è Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island. La terza concorrente è a sorpresa tale Federica Calemme, ex reginetta di bellezza professoressa de L’Eredità.

Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme non sono gli unici nuovi ingressi. Farà il suo ritorno anche Alex Belli che potrà così confrontarsi con Soleil Sorge ed il resto dei vipponi.

“Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre, per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste. Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida. Voglio raccontarmi al grande pubblico. Questo per me significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande Fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società”.