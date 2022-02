Il mese scorso Alfonso Signorini ha chiesto ad Alex Belli di prendere una posizione netta tra Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore – come sempre- ha iniziato a tergiversare ed ha tentato di venderci l’ennesimo discorso fuffa sui diversi tipi di amore e le chimiche artistiche. Non contento Belli si è pure alterato dicendo di essere stato fin troppo chiaro: “Guardate che io sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate quello che dico con le vostre orecchie“.

A quel punto Alfonso Signorini ha cacciato dallo studio il Man: “Ok adesso però anche basta. E per fortuna che stasera tu non volevi proferire parola e avevi scelto la strada del silenzio. Adesso puoi anche uscire se vuoi. Ok esci pure, autori lo potete accompagnare fuori di qui? Scusate tutti, ma io non riesco a lavorare in questo modo. Siamo in diretta e non posso andare avanti così.Alex vai pure, vattene fuori. E ti dico che puoi andare a fare l’imbonitore altrove, ma non qui. Perché prima di tutto serve il rispetto per il pubblico“.

Alex Belli racconta a Delia della discussione con Alfonso Signorini.

Ieri notte l’ex gieffino si è appartato in camera con la sua Delia e ha voluto chiarire la loro situazione. I due hanno fatto pace e tra le tante cose Alex ha raccontato alla compagna di quando tra lui e Signorini c’è stato un botta e risposta e poi è stato accompagnato fuori dallo studio del GF Vip.

“Tu invece di capirmi e stare dalla mia parte stavi qui e remavi contro di noi. Una volta ti ricordi che ho anche lasciato lo studio? Tu hai pure detto che ho fatto bene. Quando sono andato fuori dallo studio hai detto ‘bravo bene così!’. Io e Alfonso Signorini abbiamo discusso perché mi metteva alle strette. Sono sbottato perché mi sono sentito pressato. Quando io in realtà ero già stato chiaro su tutto. Perché alla fine per mettere il punto ho dovuto mandare un cavolo di aereo”.

Qualcuno ricordi ad Alex che è stato Alfonso Signorini a dirgli di abbandonare lo studio.