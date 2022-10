Alfonso Signorini al Tg5: “Provvedimenti seri e irrevocabili nei confronti di alcuni concorrenti”

Alfonso Signorini è tornato a parlare e – in attesa della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip – lo ha fatto in diretta al Tg5. “Prenderemo provvedimenti seri e irrevocabili nei confront di alcuni concorrenti per il caso Bellavia”, ha dichiarato in diretta. Una frase che potrebbe far ben sperare in qualche squalifica, anche se è più presumibile un paio di nomination d’ufficio.

Fra i vipponi che maggiormente si sono esposti apertamente contro Marco Bellavia ci sono Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi e Gegia. Parole decisamente poco amichevoli anche da parte di Carolina Marconi e Wilma Goich, come commenti indelicati (fatti alle sue spalle) da Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi. Caso a parte per Ginevra Lamborghini che ha dichiarato che Marco Bellavia “il bullismo se lo merita”. Chi sarà punito?

#gfvip Alfonso Signorini al TG5: “Prenderemo provvedimenti seri e irrevocabili nei confront di alcuni concorrenti per il caso Bellavia”

Secondo voi quali saranno i concorrenti ?

#iostoconbellavia #iostoconmarcobellavia #MarcoBellavia — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 3, 2022

Alfonso Signorini, il messaggio in diretta dopo il daytime

Il conduttore si è collegato con il pubblico anche oggi pomeriggio al termine del daytime. In quell’occasione ha così dichiarato:

“Sabato mattina come avrete visto tutti Marco Bellavia ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Queste sono le immagini drammatiche del suo ultimo confessionale. Ha annunciato a tutti noi che non ce l’avrebbe più fatta ad andare avanti nel suo percorso. Una decisione maturata dopo una notte di venerdì particolarmente difficile. Una decisione che pareva essere irrevocabile. La casa può essere una cura in un momento della vita. La storia di Pamela Prati lo dimostra, ma lei è una donna più risolta. Ma anche Bossari ha trovato una nuova linfa vitale. La casa però può anche ingigantire i problemi, la convivenza forzata, la sensazione di costrizione. Non era forse un percorso adatto per la sua situazione in questo momento”.

In queste ore si è dichiarata disgustata anche Adriana Volpe, ex opinionista del Grande Fratello Vip.

