Alfonso Signorini al centro della bufera

Alfonso Signorini si trova al centro di una bufera mediatica dopo quanto detto da Fabrizio Corona a Falsissimo. Il conduttore ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram con oltre un milione di followers, non a causa di un obbligo imposto dalla magistratura, ma semplicemente per allontanarsi dai social dove negli ultimi tempi si parlava molto di lui.

Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sono schierati dalla sua parte, come Biagio D’Anelli, Valeria Marini e Salvo Sottile. Quest’ultimo ha dichiarato che la vicenda è più complessa di come l’ha descritta Corona e che non ci sono né vittime né carnefici. Marini ha espresso la sua vicinanza al giornalista, sottolineando che è un professionista e augurandosi che possa ritrovare presto la tranquillità perduta. Anche Biagio D’Anelli ha riportato che il conduttore sta attraversando un momento di grande sofferenza e che il web sta sentenziando e screditando un professionista senza alcun titolo per farlo.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha sostenuto di aver saputo da fonti che i piani alti di Mediaset starebbero spingendo il giornalista a rinunciare alla conduzione del Grande Fratello Vip, in attesa che si calmino le acque. Il futuro della trasmissione è ora in discussione, con la possibilità che Mediaset decida di non proporre la trasmissione o di scegliere una conduzione differente. Al momento, sembra plausibile che Signorini non sia al timone dello show, sempre a patto che sia mandato in onda.