Alfonso Signorini accusato

Nell’ultima puntata di Falsissimo, intitolata “Il prezzo del successo”, Fabrizio Corona ha rivelato un presunto torbido sistema che inquinerebbe il mondo della tv. Al centro di questa vicenda c’è Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello, accusato di gestire le selezioni dei concorrenti del reality in modo non professionale. Corona afferma che se non si va a letto con Signorini non si entra al Grande Fratello e ha fornito dettagli su un presunto “sistema Signorini” che coinvolgerebbe flirt e rapporti sessuali richiesti ai potenziali concorrenti.

Tra i concorrenti coinvolti ci sarebbe Antonio Medugno, un tiktoker napoletano che ha preso parte al Grande Fratello. Signorini ha inizialmente mantenuto il silenzio, ma in seguito ha rilasciato una breve dichiarazione al Corriere della Sera, affermando di non voler commentare la vicenda e di aver messo tutto in mano ai suoi legali.

Secondo quanto raccontato in Falsissimo, Signorini avrebbe avuto scambi di messaggi, foto esplicite e presunti rapporti sessuali con ragazzi diventati poi concorrenti del Grande Fratello. Corona ha citato Medugno come “caso zero” di un presunto sistema molto diffuso. Sono stati resi pubblici presunti scambi di messaggi privati tra Medugno e Signorini, che mostrerebbero come il ragazzo non sia stato inizialmente selezionato per il Grande Fratello perché non avrebbe ceduto alle presunte avances, ma sia poi entrato nel cast del programma. La sua permanenza nella casa sarebbe durata un mese e mezzo.