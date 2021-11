Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto prima l’eliminazione e successivamente il rientro di Miriana Trevisan), ha annunciato che nel corso delle prossime settimane entreranno ben 10 nuovi concorrenti.

Grande Fratello Vip, svelati gli 8 probabili concorrenti che entreranno nelle prossime settimane * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/6AhG5leJMa — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 15, 2021

Al contrario dello scorso anno però non ci sarà nessun secondo kick-off ma tutti loro entreranno scaglionati puntata dopo puntata, sia per mantenere alto l’interesse del pubblico, sia per creare dinamiche sempre nuove.

Le prime due nuove concorrenti entreranno nella puntata di lunedì durante il 71esimo giorno di gioco. “Sono già in quarantena, entreranno lunedì” ha dichiarato in diretta Alfonso Signorini, mentre online è stato Giuseppe Candela a svelare i loro nomi. Si tratta dell’attrice Patrizia Pellegrino e della showgirl Maria Monsè, ex gieffina della terza edizione di Ilary Blasi.

Questa non è l’unica novità: nel corso delle prossime settimane (non è dato sapere quando, ma presumibilmente da lunedì) le principesse concorreranno singolarmente. Pallottoliere alla mano, quindi, con i nuovi ingressi e le principesse singole gareggeranno 12 donne e 6 uomini.

Alfonso Signorini, i papabili 10 nuovi vipponi

Oltre Patrizia Pellegrino e Maria Monsè nelle prossime settimane entreranno anche Nathaly Caldonazzo e Vera Gemma. A loro si aggiungeranno i papabili Giulio Raselli e Giulia Cavaglià (entrambi da Uomini e Donne), Adelaide De Martino e Biagio D’Anelli.

altri 10 concorrenti questo vuol dire un’altra edizione in pratica #gfvip pic.twitter.com/GVewUlMmeM — Tere📕 (@itstere__) November 19, 2021

ALTRI 10 CONCORRENTI.

MIO DIO 😱#GFVIP — Marika (@Derekstranamore) November 19, 2021

10 nuovi concorrenti però presuppone che qualcuno si ritirerà di loro .. ma chi ? #GFvip — Silvio (@SilvioG92) November 19, 2021