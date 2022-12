Alfonso fa il colpaccio: nuovo concorrente famosissimo entra al GF Vip

Tra dicembre e gennaio dovrebbero entrare almeno cinque o sei nuovi concorrenti al GF Vip e tra questi quasi certamente ci saranno Milena Miconi e Nicole Murgia (Fariba Tehrani purtroppo ha avuto un problema e non varcherà la porta rossa). Il vero colpaccio di Alfonso Signorini però è un altro, perché nella casa di Cinecittà arriverà anche un famosissimo cantante. Si tratta di un membro dei Pooh, che farà il suo ingresso nella puntata di lunedì. Al Grande Fratello Vip arriva Riccardo Fogli! A dare la notizia in anteprima è stato il portale Tv Blog, che ha anche spiegato come Alfonso abbia faticato a convincere il futuro vippone. Fogli infatti è reduce da un’esperienza non facilissima a L’Isola dei Famosi e oltretutto per partecipare al GF Vip ha dovuto annullare degli show in America.

"Già perché lunedì la casa più spiata d'Italia si arricchirà di due nuovi personaggi e uno di questi siamo in grado di anticiparvelo seduta stante. – si legge su Tv Blog – Si tratta di uno dei cantautori più celebri della musica leggera italiana (quindi pienamente titolato a forgiarsi del titolo di VIP) il suo nome è Riccardo Fogli. Frontman dei Pooh, poi solista, ricordiamo la sua vittoria a Sanremo '82 con "Storie di tutti i giorni", quindi tornato insieme alla celebre band in una famosa reunion, Fogli ha anche frequentato il piccolo schermo nostrano come concorrente di due reality show, ovvero Music Farm e l'Isola dei famosi.

Ora torna in un reality come concorrente al Grande fratello vip 7 e non è stato facile per Alfonso Signorini convincerlo a partecipare a questo programma dopo l’esperienza molto faticosa dell’Isola dei famosi, al termine della quale aveva deciso di non fare più reality. Fogli per altro è tuttora molto impegnato in concerti live in giro per il mondo, per partecipare al Grande fratello vip 7 si dice abbia annullato le tournee che aveva in programma in Sud America e a New York, già previste per dicembre e gennaio”.