Nina Palmieri è tornata con la seconda stagione di Attraction Italia, il programma di Discovery+ che ha conquistato anche Belen Rodriguez.

La prima puntata della season two è tornata a tingersi di arcobaleno grazie ad Alfonso, un giovane salernitano da tempo trasferito a Milano per studio. Alto 189 (per 90 kg di muscoli) Alfonso ha la passione per la palestra, studia medicina ed ha 24 anni.

“Ho dovuto combattere con delle insicurezze, ma col tempo ho capito che non erano sicurezze mie, ma che mi avevano trasmesso gli altri. Ogni tanto qualcuno ha criticato il mio corpo, ma è un po’ come la volpe che non arriva all’uva. Pecco di presunzione? Sono sicuro di me”.

Alfonso ha poi confessato che la parte del suo corpo che più preferisce è il lato A (che potete vedere su BX), ma che ha ricevuto ottimi consensi anche per il lato B.

“Il mio essere gay non è mai stato un problema”, ha poi continuato, confessando a Nina Palmieri di non esser mai stato vittima di bullismo, per sua fortuna.

Un moraccione alla ricerca dell’amore.. Ovviamente non vi faccio spoiler sulla puntata, ma vi lascio ad un video con tutte le sue foto più belle:

Attraction Italia non è la prima volta che ha ospitato un protagonista gay: nel corso della prima stagione abbiamo visto anche Maikol, Paolo ed Orazio.

Attraction Italia: Maikol, Paolo e Orazio sono i ragazzi gay che hanno partecipato https://t.co/hpWQ0qBLY0 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 2, 2021

Ora la domanda è solo una: dopo aver visto le foto di Alfonso, ha fatto bene a dire che è proprio quella la sua parte del corpo di cui va più fiero? Rocco Siffredi approverebbe.