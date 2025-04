Alfonso e Chiara denunciano le ladre: ecco cosa hanno rubato

Alfonso e Chiara, noti per la loro partecipazione al Grande Fratello, hanno vissuto un episodio inquietante nella casa di Chiara. Mentre si trovavano in doccia, due ladre si sono introdotte nell’abitazione. Al momento del rientro di Chiara, le ladre hanno cercato di fuggire, ma Chiara le ha inseguite. Durante la fuga, le ladre avrebbero aggredito fisicamente Chiara e l’avrebbero insultata, menzionando anche Zeudi, suggerendo che conoscessero le loro identità grazie alla loro presenza nel programma televisivo.

Dopo l’incidente, Alfonso ha immediatamente contattato i Carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a fermare solo una ladra, la quale risultava già conosciuta alle forze dell’ordine. Purtroppo, l’altra ladra è riuscita a scappare. Alfonso ha spiegato che le ladre sono riuscite a portare via alcuni oggetti di valore, tra cui una collana appartenente a suo padre, lasciata sul divano, e il portafoglio di Chiara, contenente soldi e documenti. L’esperienza è stata traumatica, e Alfonso ha sottolineato la gravità dell’accaduto, ribadendo che i ladri avevano aggredito e insultato Chiara e Zeudi, dimostrando una conoscenza pregressa su di loro.

Infine, Alfonso ha lanciato un appello per mettere fine all’odio e alla violenza, auspicando che situazioni simili non si ripetano. La denuncia è stata sporta e si attendono sviluppi da parte delle autorità competenti per catturare l’altra ladra.