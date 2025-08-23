26.7 C
Alfonso D’Apice svela segreti su Temptation Island Italia

Da StraNotizie
L’ex concorrente del Grande Fratello, Alfonso D’Apice, ha condiviso le sue opinioni sui protagonisti della tredicesima edizione di Temptation Island, che ha registrato ascolti record con quasi 4 milioni e 700 mila spettatori. Durante un’intervista con Lorenzo Pugnaloni, Alfonso ha commentato i percorsi delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti.

Temptation Island tornerà a settembre con uno speciale dedicato ai protagonisti di quest’edizione, dopo un’edizione ricca di colpi di scena, tra addii e riappacificazioni. D’Apice ha esaminato in particolare la coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni.

Alfonso ha affermato: “A volte le persone credono di volersi bene, ma amore e rispetto per quell’amore sono cose diverse. In certe situazioni, le emozioni cambiano rapidamente e non sempre in modo chiaro. Solo loro sanno cosa è successo realmente”. Ha aggiunto che non è in grado di dire chi abbia usato chi nella loro relazione, ma riconosce che si sono trovati in un momento complicato.

Successivamente, ha parlato della proposta di matrimonio di Antonio Panico a Valentina Riccio. Ha espresso speranza che il gesto non fosse solo una manovra televisiva, ma un vero impegno, sottolineando che Valentina merita rispetto e amore. Alfonso ha anche speso parole positive per il conduttore Filippo Bisciglia, definendolo una persona eccezionale e vera, un aspetto raro nel loro ambiente.

