Alfonso D’Apice svela retroscena su Grande Fratello e Temptation Island

Alfonso D’Apice, noto ex concorrente del Grande Fratello, ha parlato della sua esperienza nel reality e ha commentato l’ultima edizione di Temptation Island. Ospite nel programma Casa Lollo, ha condiviso ricordi del suo tempo nella Casa più vista d’Italia, dove ha vissuto momenti intensi. La nuova stagione del Grande Fratello, in partenza, sarà condotta da Simona Ventura e avrà tre opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

In un’intervista, Alfonso ha lanciato frecciatine a ex concorrenti e ha discusso del suo percorso nella Casa, rivelando che molti partecipanti si comportano come attori piuttosto che come se stessi. Ha affermato di non essere interessato a diventare un opinionista, poiché non si sente portato a commentare le scelte altrui. Se gli venisse proposta la possibilità di rientrare nella Casa, dichiara che direbbe di no, poiché non avrebbe nulla di nuovo da raccontare.

Passando a Temptation Island, Alfonso ha commentato il complesso triangolo amoroso tra Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary. Ha anche parlato della scelta di Rosario Guglielmi di salire sul trono di Uomini e Donne, esprimendo comprensione per le dinamiche relazionali e affermando che, per chi è innamorato, accettare una proposta di questo tipo richiede tempo. Inoltre, ha escluso la possibilità di partecipare al docu-reality con la sua compagna Chiara Cainelli, sottolineando la loro complicità.