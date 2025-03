Alfonso Capuozzo di Mare Fuori 5 si racconta sulla sua vita privata

Nella nuova stagione di “Mare Fuori” è entrato un nuovo personaggio, Simone, interpretato da Alfonso Capuozzo. In un’intervista al settimanale Chi, Capuozzo ha condiviso dettagli sulla sua vita personale, rivelando che fino a poco tempo fa lavorava come pizzaiolo. Ama fare lunghe passeggiate in riva al mare e si considera timido. Ha anche dichiarato che intende utilizzare parte dei suoi guadagni per acquistare una casa in montagna dove vivere con molti animali.

Entrare a far parte di un cast di una serie così popolare è stata un’emozione intensa per Capuozzo, che era già un fan della serie sin dalla prima stagione. Ha descritto il suo ingresso nel cast come un sogno avverato, paragonando la sua emozione a quella di un bambino che sogna di giocare nel Napoli. Ha evidenziato l’importanza dei rapporti instaurati con i colleghi, tanto del vecchio quanto del nuovo cast, sottolineando che si è trovato subito bene e di essere stato accolto con calore.

Capuozzo ha descritto il suo personaggio come un po’ monello e antagonista, aggiungendo che ha investito anima e cuore per interpretarlo al meglio, pur essendo molto diverso nella vita reale. Ha espresso la sua gratitudine per avere avuto una famiglia umile che non ha mai avuto esperienze nel campo della recitazione, il che lo rende ancora più motivato. Infine, ha espresso il desiderio di ritirarsi in montagna con animali, trovando gioia nelle semplici fatiche della vita.