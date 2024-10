ALFA Visiona il Video di ‘Il Filo Rosso’

È appena uscito “Il filo rosso”, il nuovo singolo di Alfa, che presenta un approccio innovativo alla creazione musicale. Infatti, Alfa ha coinvolto il suo pubblico nella scrittura del brano, permettendo a centinaia di persone di contribuire con idee e parole attraverso video e registrazioni. Questo ha trasformato la canzone in un’opera collettiva e ha dato vita a molte interpretazioni, inclusa una versione della seconda strofa realizzata dai fan.

“Il filo rosso” continua la narrazione dell’amore affrontata nel precedente album di Alfa, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, pubblicato a febbraio. La canzone esplora la storia di due persone che si sono amate profondamente, ma che alla fine si sono separate. Questa dinamica emotiva riesce a risuonare con chi ascolta e ha già attratto il pubblico fin dalle prime note.

Il videoclip del brano, diretto da Filiberto Signorello, è particolarmente emozionante e è stato girato alla Stazione Centrale di Milano. Il video mostra diverse coppie reali che si salutano, creando un’atmosfera autentica e toccante. Oltre alle riprese professionali, il videoclip include anche clip autentiche inviate dai fan ad Alfa, che desidera celebrare i legami a distanza attraverso il concetto di “filo rosso”.

Alfa ha anche organizzato un tour per promuovere il singolo e il suo lavoro recente, con diverse date in importanti città. Le date del tour includono l’8 novembre a Londra, il 16 novembre a Roma, il 19 novembre a Bari, il 20 novembre a Napoli e il 25 novembre a Milano, dove il concerto è già sold out.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire Alfa sui social media, in particolare su Instagram. La promozione del suo nuovo brano e del tour rappresenta un momento significativo per l’artista, incoraggiando un’interazione diretta e autentica con i fan, oltre a rafforzare il messaggio emotivo della sua musica.