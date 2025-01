ALFA: Un Concerto Imperdibile al Forum di Milano nel 2026 – Info e Biglietti

Alfa ha annunciato una nuova data di concerto a Milano, prevista per il 20 aprile 2026 all’Unipol Forum. Questo evento segue il successo del suo tour “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”, che si è concluso a fine 2024 con due date sold out presso lo stesso forum, segnando un anno straordinario sia a livello discografico che live per l’artista.

Il 2024 è iniziato con una performance emozionante al Festival di Sanremo, dove Alfa ha avuto l’opportunità di duettare con Roberto Vecchioni, un’esperienza memorabile. Dopo il festival, ha pubblicato il suo album “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”, che ha ottenuto la certificazione Platino, consolidando la sua popolarità. L’uscita del disco ha segnato anche l’inizio del suo primo tour nei palazzetti, permettendogli di esibirsi davanti a migliaia di fan in tutta Italia.

Durante l’estate, Alfa ha rilasciato il singolo “Vabbè Ciao” e ha intrapreso un tour estivo di trenta date. Il suo singolo “Il filo rosso”, uscito in ottobre, ha rapidamente scalato le classifiche, raggiungendo il primo posto nella Top of the Music, confermando la sua posizione tra gli artisti più amati della scena musicale italiana.

Le date del suo tour includono un concerto sold out il 29 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano, seguiti da concerti in altre città italiane, con la nuova data a Milano nel 2026. Per ulteriori informazioni e biglietti, è possibile visitare i suoi canali social.