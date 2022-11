Alfa squalificato da Sanremo: “Piango dalla rabbia”

Ci sarebbe dovuto essere anche Alfa fra i 43 artisti in gara per conquistare un posto nel cast di Sanremo Giovani, ma alla fine – come da lui stesso scritto – è stato “squalificato senza neanche poter cantare”. Questo perché oggi, per problemi di salute, non è potuto andare a Roma ai provini ufficiali presieduti da Amadeus.

Nella giornata di oggi, infatti, la commissione ha selezionato gli 8 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani (che andrà in onda il prossimo 16 dicembre) insieme ai 4 finalisti di Area Sanremo che saranno selezionati a fine mese. Fra loro 12 saranno scelti i 3 vincitori che accederanno di diritto fra i Big del Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 7 febbraio.

Come già scritto, però, Alfa non ci sarà.

“Domani sarei dovuto andare a Roma per le selezioni di Sanremo Giovani, ma mi ritrovo a letto con la febbre senza la forza di alzarmi. Non so cosa dire, sono ore che piango dalla rabbia. Sogno il Festival di Sanremo da quando ho iniziato a fare musica, ricordo che lo guardavo con i miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche poter cantare. Mi dispiace così tanto, non doveva andare così”.

Attualmente Alfa è in radio con Snap (Italian Version) incisa insieme a Rosa Linn, rappresentante dell’Armenia agli ultimi Eurovision Song Contest che si sono tenuti a Torino.



Alfa squalificato, gIANMARIA nel cast

Gli 8 artisti che sono stati selezionati per il cast di Sanremo Giovani sono gIANMARIA (conosciuto a X Factor); Giuse The Lizia; Maninni; Mida, OLLY; Sethu; Shari e Will.

gIANMARIA – La città che odi

Giuse The Lizia – Sincera

Maninni – Mille Porte

Mida – Malditè

OLLY – L’anima balla

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto Voce

Will – Le cose più importanti