Alfa Romeo al Bruxelles Motor Show

Il Bruxelles Motor Show si apre con Alfa Romeo come protagonista. La casa automobilistica italiana riafferma la sua posizione di leader nel panorama della sportività contemporanea, presentando un connubio perfetto tra innovazione tecnologica, design Made in Italy e dinamica di guida ai massimi livelli.

La partecipazione alla kermesse belga non è solo una celebrazione estetica, ma il manifesto di un marchio che sta vivendo una crescita globale senza precedenti. La protagonista assoluta dello stand è la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie speciale prodotta in soli dieci esemplari al mondo. Questo modello rappresenta il primo frutto della partnership con il team Luna Rossa in vista della America’s Cup.

La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è la versione più estrema mai realizzata, grazie a un pacchetto aerodinamico a bassa resistenza che genera una deportanza di 140 kg a 300 km/h, cinque volte superiore alla versione standard. Il cuore pulsante resta l’iconico 2.9 V6 biturbo da 520 CV, con dettagli come la plancia rivestita con il tessuto originale delle vele di Luna Rossa e sedili Sparco ispirati ai dispositivi di galleggiamento dell’equipaggio.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, ha tracciato un bilancio entusiasmante, sottolineando la crescita del marchio a livello globale e in Europa. Anche Max Sirena, CEO di Luna Rossa, ha espresso la sua soddisfazione per la partnership con Alfa Romeo, sottolineando l’affinità naturale tra i due marchi.

Accanto alla Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, sono presenti anche la Nuova Tonale, l’evoluzione del C-SUV che ha ridefinito il concetto di elettrificazione sportiva per il brand, e la Junior Sport Speciale in versione 100% elettrica. Inoltre, è presente una sezione speciale dedicata a BOTTEGAFUORISERIE, il nuovo progetto che fonde l’heritage di Alfa Romeo e Maserati, con la creazione di vetture “one-off” e personalizzazione sartoriale.