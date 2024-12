ALFA: Nuove Date per il Tour 2025 nei Palazzetti [Info e Biglietti]

Alfa continua a sorprendere i suoi fan con l’aggiunta di tre nuove date nel tour nei palazzetti del 2025. Dopo le città di Milano, Roma e Genova, il giovane cantautore genovese annuncia Livorno, Conegliano Veneto e Montichiari come nuove tappe del suo tour. Queste saranno le prime volte per Alfa in queste località, offrendo così un’opportunità unica per interagire dal vivo con il suo pubblico in aree mai visitate prima.

L’album di Alfa, che comprende dieci tracce legate da un tema comune, ha già riscosso un grande successo con singoli come “Vai!”, presentato al Festival di Sanremo e certificato doppio platino, e “Vabbè Ciao”, un tormentone estivo certificato oro.

Le date del tour sono le seguenti:

– 29.10.2025: UNIPOL FORUM, MILANO

– 08.11.2025: MODIGLIANI FORUM, LIVORNO (NUOVA DATA)

– 19.11.2025: PREALPI SANBIAGIO ARENA, CONEGLIANO VENETO (NUOVA DATA)

– 20.11.2025: PALAGEORGE, MONTICHIARI (NUOVA DATA)

– 22.11.2025: STADIUM, GENOVA (SOLD-OUT)

– 29.11.2025: PALAZZO DELLO SPORT, ROMA

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale o i canali social del cantautore.